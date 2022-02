Saúde 22/02/2022 06:15 Covid: quase 60% dos prefeitos relatam resistência à vacinação infantil Quase 95% das prefeituras não registraram nenhuma ocorrência de reações adversas graves em crianças que tomaram a vacina Mais de 59% dos prefeitos brasileiros relatam enfrentar resistência da população quanto à vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos contra a covid-19. A informação foi levantada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). O levantamento ouviu 2.193 prefeituras, o que representa 39,4% dos municípios brasileiros, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Ainda em relação à vacinação desse público, 2,3% dos gestores ouvidos afirmaram que houve reações adversas graves em crianças que tomaram a vacina contra o coronavírus. Já 94,4% não registraram nenhuma ocorrência desse tipo. Cerca de 3% prefeituras não responderam a essa questão. A vacinação para este grupo teve início em 98,9% das cidades ouvidas pela pesquisa. Em apenas 19 municípios a vacinação de crianças ainda não começou. O levantamento também abordou a falta do imunizante para crianças. Em 11,2% dos municípios, faltou a vacina destinada para este público. Outros 87% não registraram a falta. Óbitos, internações e testes Dentre os municípios que participaram da pesquisa, quase 62% não registraram mais mortes por covid-19. 16,3% registraram aumento no número de óbitos;

13,2% mantiveram estáveis os números de óbitos;

5,7% registraram queda nas mortes. Além disso, quase 57% das cidades não tiveram mais internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta da covid-19. Esses números se mantiveram estáveis em 20,2% dos municípios e em alta em 9,9%. Para 9,4% dos cidades houve queda. Quanto às internações em leitos normais, 39,4% dos municípios não tiveram registro, 28,3% apontaram estabilidade, 16,7% aumento e 4% queda de registro de internações.

