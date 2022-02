Saúde 25/02/2022 17:22 MT ultrapassa a marca de 14,7 mil vítimas da covid-19 nesta sexta Há 143 internações em UTIs públicas e 87 em enfermarias públicas; taxa de ocupação está em 52% para UTIs e em 19% para enfermaria A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta sexta-feira (25.02), 705.050 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 14.706 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Foram notificadas 1.890 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 705.050 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 10.467 estão em isolamento domiciliar e 679.075 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 143 internações em UTIs públicas e 87 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 52,23% para UTIs adulto e em 19% para enfermaria adulta. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (125.979), Várzea Grande (51.215), Rondonópolis (42.403), Sinop (33.062), Tangará da Serra (22.937), Lucas do Rio Verde (22.418), Primavera do Leste (21.413), Sorriso (20.395), Cáceres (16.489) e Barra do Garças (13.662). A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19, disponível neste link.

Voltar + Saúde