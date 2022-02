Saúde 26/02/2022 19:04 MT registra 6 mortes e 1.348 novos casos em 24 horas O estado de Mato Grosso se despede de mais seis habitantes neste sábado, 26 de fevereiro. Eles são as vítimas do novo coronavírus nas últimas 24 horas e somam-se às outras tantas pessoas que perderam a vida para a pandemia de covid-19 no estado, cujo total já chega a 14.702. No mesmo intervalo de tempo, 1.348 testaram positivo para a doença, número que somado aos outros registros já acumula 706.398 casos diagnosticados em Mato Grosso. Os dados são do Painel Epidemiológico n. 720, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), atualizado às 14h30 deste sábado. O documento aponta que a pandemia dá sinais de recuo em Mato Grosso. Contudo, 200 pessoas ainda estão internadas em estado grave em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 131 estão em unidades pactuadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 69 em hospitais particulares. A taxa de ocupação dos leitos públicos está em 47,95%, com 1 leito bloqueado e 140 disponíveis. Já em relação aos leitos pediátricos, não há nenhuma criança internada em estado grave neste sábado. Mato Grosso possui apenas uma unidade em ocupação máxima nos leitos de UTI, o Hospital e Maternidade Santa Rita. A tendência de queda proporciona fôlego ao sistema de saúde, mas o atual período preocupa especialistas. Isso porque o Brasil passa agora pelo tradicional período de carnaval, uma das maiores festas populares - se não a maior - do país. Mesmo com as festividades proibidas na imensa maioria dos municípios brasileiros, festas privadas ainda podem proporcionar aglomeração, ocasião propícia para a transmissão do novo coronavírus, que infecta as pessoas por meio de gotículas da saliva. Todo o planeta vivenciava um momento mais confortável da pandemia, quando acabou entrando na quarta onda – com exceção do Brasil, cujo pico foi o terceiro – devido às festividades de fim de ano. As aglomerações das festas, somadas ao surgimento da variante ômicron, que possui maior poder de transmissão, fez com que Mato Grosso – e o país – registrasse recordes no número de novos casos. A terceira onda da pandemia também mostrou a eficácia das vacinas contra a doença. Mesmo com números recordes de novos casos, o número de mortes não se elevou como no pico das duas primeiras ondas, quando rabecões formavam filas para retirada de corpos em unidades hospitalares e cemitérios se tornaram um triste ponto de aglomeração, tamanha a quantidade de sepultamentos. Em relação aos leitos de enfermaria, o boletim aponta que há 154 pessoas internadas, sendo 87 em unidades públicas, que dispõe de 489 vagas no total.

