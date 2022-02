Saúde 27/02/2022 17:35 MT registra 16 mortes e 275 novos casos de covid-19 em 24 horas O estado de Mato Grosso se despede de mais dezesseis habitantes neste domingo, 27 de fevereiro. Eles são as vítimas do novo coronavírus nas últimas 24 horas e somam-se às outras tantas pessoas que perderam a vida para a pandemia de covid-19 no estado, cujo total já chega a 14.718. No mesmo intervalo de tempo, 275 testaram positivo para a doença, número que somado aos outros registros já acumula 706.673 casos diagnosticados em Mato Grosso. Os dados são do Painel Epidemiológico n. 721, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), atualizado às 14h30 deste sábado. O documento aponta que a pandemia dá sinais de recuo em Mato Grosso. Contudo, 193 pessoas ainda estão internadas em estado grave em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 131 estão em unidades pactuadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 62 em hospitais particulares. A taxa de ocupação dos leitos públicos está em 47,95%, com 1 leito bloqueado e 140 disponíveis. Já em relação aos leitos pediátricos, há três crianças internadas em estado grave neste domingo. A taxa de ocupação está em 30%. Em relação aos leitos de enfermaria, o boletim aponta que há 158 pessoas internadas, sendo 90 em unidades públicas, que dispõe de 489 vagas no total. DADOS RESUMIDOS: - Recuperados: 681.722 - Em monitoramento: 9.446 - Internados: 500 - Óbitos: 14.718

Voltar + Saúde