Saúde 28/02/2022 17:27 Estadão Mato Grosso Em 24 horas, MT registra 9 mortes e 572 novos casos de covid-19 Dos 10 leitos pediátricos, três estão ocupados com crianças internadas em estado grave Nas últimas 24 horas, nove pessoas perderam a vida por complicações da covid-19 em Mato Grosso, chegando ao triste número de 14.727 vítimas da doença desde o início da pandemia. De ontem para hoje, 572 novos casos foram notificados, chegando ao total de 707.245 casos confirmados. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), desta segunda-feira, 28 de fevereiro, atualizado às 14h30. Com relação à internação, 185 pessoas estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 131 estão em leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outras 54 estão em hospitais particulares. Dos 10 leitos pediátricos, três estão ocupados com crianças internadas em estado grave. Dos 293 leitos pactuados, 140 estão disponíveis para recebimento de novos pacientes em estado grave. A taxa de ocupação nos últimos dias tem caído e hoje é de 47,95%. Já em relação às enfermarias, o boletim informa que há 148 pessoas internadas, sendo 83 em leitos pactuados. Outros 65 pacientes estão em enfermarias particulares. DADOS RESUMIDOS: - Recuperados: 683.020 - Em monitoramento: 8.720 - Óbitos: 14.727

