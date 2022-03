Saúde 02/03/2022 12:31 Gazeta Digital Apenas 5 cidades de MT vacinaram mais de 90% da população Com vacinação a passos lentos, em Mato Grosso apenas 5 municípios ultrapassaram os 90% de vacinação com as duas doses entre a população apta para receber o imunizante. A situação é mais grave em 9 cidades, que não atingiram nem mesmo 50% do público-alvo. Segundo o ranking de desempenho da cobertura vacinal divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), atualizado na sexta-feira (25), o melhor desempenho com a imunização completa - as duas doses ou dose única - foi registrado em Campos de Júlio (553 km a noroeste de Cuiabá) que vacinou 93,52% da população. Em seguida vem Torixoréu (92,99%), Nova Brasilândia (92,51%), Planalto da Serra (91,58%) e Ponte Branca (90,11%). Em Mato Grosso a vacinação atingiu 68,21% da população apta a receber o imunizante. Na "lanterninha" da vacinação em Mato Grosso estão Colniza (31,81%), Vila Rica (43,22%), Cotriguaçu (44,08%), Juruena (45,15%), Feliz Natal (45,64%), Santo Antônio do Leste (47,66%), São José do Rio Claro (48,11%), Peixoto de Azevedo (49,58%) e Brasnorte (49,82%).

