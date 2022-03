Saúde 10/03/2022 06:02 Agência Brasil SES entrega notebooks para gestão dos hospitais regionais de Mato Grosso Entrega faz parte de investimento de R$ 15 milhões em computadores desktops e notebooks, que contemplarão todas as unidades do órgão estadual - Foto por: Secom | MT A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) entregou, na tarde desta quarta-feira (09.03), 34 notebooks para a gestão dos oitos hospitais administrados pela pasta. A entrega faz parte de um investimento de R$ 15 milhões em computadores, que contemplarão todas as unidades do órgão estadual. Foram adquiridos 2,3 mil computadores desktop e 250 notebooks de alta tecnologia. “Conseguimos avançar nas melhorais necessárias para a gestão e, consequentemente, para a nossa população. Essa entrega contribui para o desempenho ainda melhor do servidor, que precisa dessas ferramentas de trabalho”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. O Hospital Estadual Santa Casa e o Hospital Metropolitano receberam cinco aparelhos cada. Os Hospitais Regionais de Cáceres, Sinop, Sorriso e Rondonópolis receberam, cada um, quatro notebooks; os Hospitais de Colíder e de Alta Floresta receberam três notebooks cada e a secretaria adjunta de Gestão Hospitalar da SES-MT recebeu dois equipamentos. A entrega dos computadores começou a ser realizada em março de 2021 e representa o maior investimento nos últimos 10 anos na área de Tecnologia da Informação da SES. O superintendente de Tecnologia da Informação da SES, Luciano Barco, também avalia positivamente o investimento e reforça a importância da modernização. “Foram mais de 10 anos sem um investimento substancial em tecnologia da informação na SES, o que impactou diretamente no atendimento aos cidadãos que procuram o Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, o atual Governo segue a tendência em processo de Governança Digital, ou seja, prover aos cidadãos o acesso digital das informações de Saúde pública”, concluiu o gestor.

