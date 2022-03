Saúde 15/03/2022 14:25 Agência O Globo Brasil tem dois casos da variante Deltacron, diz ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou que ocorrências foram confirmadas no Pará e no Amapá Pixabay O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta terça-feira que dois casos da variante Deltacron já foram confirmados no país. Segundo ele, as ocorrências foram identificadas no Pará e no Amapá. A nova cepa do coronavírus é um híbrido da variante Delta e da Ômicron, como sugere o nome. A variante foi identificada pela primeira vez na França, em fevereiro. "Essa variante que seria uma junção da Ômicron com a Delta, a Deltacron, que tem mais na França e em outros países da Europa. Nosso serviço de vigilância genômica já identificou dois casos no Brasil, um no Amapá e outro no Pará e nós monitoramos todos esses casos Iisso é fruto do fortalecimento da capacidade de vigilância genômica no Brasil", afirmou Queiroga.

