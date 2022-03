Saúde 18/03/2022 18:12 Após três meses, Mato Grosso não registra mortes por covid-19 Após três meses, Mato Grosso não registrou nenhuma morte causada pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Ao todo, 14.838 pessoas foram vítimas da doença desde o início da pandemia. É a primeira vez que que o estado não registra nehum óbito este ano. A última vez foi no dia 15 de dezembro de 2021. A informção é do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), desta sexta-feira (18). O boletim também informa que 485 mato-grossenses testaram positivo para a covid-19 de ontem para hoje. Com relação à internação, 93 pessoas estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 67 estão em leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outras 26 estão em hospitais particulares. Dos 10 leitos pediátricos, nenhum está ocupado. Dos 287 leitos pactuados, 199 estão disponíveis para recebimento de novos pacientes em estado grave. A taxa de ocupação hoje é de 25,26%. Já em relação às enfermarias, o boletim informa que há 62 pessoas internadas, sendo 32 delas em leitos pactuados. Os outros 30 pacientes estão internados em enfermarias particulares. DADOS RESUMIDOS: - Recuperados: 703.663 - Em monitoramento: 1.492 - Óbitos: 14.838

