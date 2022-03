Saúde 21/03/2022 11:10 Secretaria de Saúde estadual abre inscrição para cursos de especialização Inscrição para os cursos é gratuita e pode ser realizada no site da Secretaria de Estado de Saúde A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (ESP-MT), abriu na última sexta-feira (18.03) a inscrição para cursos de especialização para profissionais da saúde com nível superior completo em todo o Estado. Os cursos estão previstos no projeto da unidade cujo tema é: “Aprenderemos a cuidar cada vez da saúde de todos nós”. Entre os cursos ofertados está a especialização em Atenção à Saúde da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), que tem como objetivo qualificar profissionais de nível superior, ofertando instrumentos ético, técnico, socioeconômico e jurídico para o atendimento dessa população. O período de inscrição inicia nesta sexta neste link e segue até o dia 30.03. Está aberta ainda a inscrição para a especialização em Auditoria no Sistema Único de Saúde (SUS). Os interessados na capacitação devem ser inscrever neste link até o dia 22.04. A ESP-MT oferta ainda a especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, com período de inscrição de 21.03 a 14.04. Os profissionais interessados devem se inscrever aqui. Segundo diretora da ESP-MT, Silvia Aparecida Tomáz, os cursos contribuem para a formação e qualificação dos profissionais da saúde e, consequentemente, promovem a melhoria dos serviços e a qualidade de saúde da população.

