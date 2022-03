Saúde 23/03/2022 17:20 Pela segunda vez no mês, MT não registra mortes por covid Mato Grosso não registrou nenhuma morte pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Ao todo, 14.851 pessoas foram vítimas da doença desde o início da pandemia. É a segunda vez no mês de março que o estado não registra nehum óbito este ano. A informação é do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), desta quarta-feira, 23 de março. O boletim também informa que 584 mato-grossenses testaram positivo para a covid-19, chegando ao total de 722.928 casos confirmados. Com relação à internação, 89 pessoas estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 64 estão em leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outras 25 estão em hospitais particulares. Dos 10 leitos pediátricos, um está ocupado. Dos 277 leitos pactuados, 164 estão disponíveis para recebimento de novos pacientes em estado grave. A taxa de ocupação hoje é de 26,83%. Já em relação às enfermarias, o painel informa que das 489 pactuadas pelo SUS, 36 estão com pacientes internados. Há outras 29 pessoas em enfermarias particulares. DADOS RESUMIDOS: - Recuperados: 705.535 - Em monitoramento: 946 - Óbitos: 14.851

