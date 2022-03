Saúde 27/03/2022 06:56 www.diariodecuiaba.com.br Estudo da Fiocruz aponta MT fora da zona de alerta para a Covid-19 Indicadores epidemiológicos e taxas de internações sinalizam esperança sobre o fim da pandemia Pela primeira vez, desde julho de 2020, quando começaram a ser monitoradas as taxas de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Covid-19 para adultos ofertadas no Sistema Único de Saúde (SUS), as taxas de ocupação em todos os estados e o Distrito Federal estão fora da zona de alerta. Esse é o caso de Mato Grosso, onde o indicador encontra-se abaixo dos 30%. De acordo com o Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o cenário reflete a tendência de queda de indicadores de SRAG e de incidência e mortalidade por Covid-19. Contudo, o quadro positivo ainda exige atenção nas ações de vigilância em Saúde e cuidados, pois esta queda encontra-se acompanhada de taxas ainda elevadas de SRAG, incidência e mortalidade por Covid-19. “Os indicadores epidemiológicos e as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 vão sinalizando esperança sobre a aproximação do fim da pandemia, embora ainda seja necessário o princípio da precaução no sentido da prevenção e detecção rápida de quaisquer reveses ainda possíveis”, diz a Fiocruz. Com o quadro positivo, em muitas unidades federativas volta-se a observar queda no número de leitos que foram reabertos durante a onda da pandemia produzida pela variante Ômicron. No Estado, comparando-se a disponibilidade de leitos de UTI SRAG/Covid-- 19 para adultos no SUS entre 21 de fevereiro e 21 de março, sublinham-se quedas nos leitos de 282 para 236. Entre as capitais, Cuiabá também se encontra fora da zona de alerta, com 32% de ocupação. O entendimento é de que o panorama atual é resultado do avanço na vacinação contra o vírus. Até a data analisada, o Estado contabilizava o recebimento do Ministério da Saúde (MS) de 7.560.387, sendo 5.789.646 doses aplicadas. Deste total, 2.714.019 referentes a primeira dose; 2.338.586 segunda dose ou aplicação única; e 737.041 referente a terceira dose. A Fundação alerta ainda que o controle da pandemia não está concentrado em uma única medida, mas numa série de providências e recomendações. Assim, as medidas recentes de flexibilização do uso de máscaras trazem a necessidade de observar o cenário de distanciamento físico. Em Mato Grosso, o Governo do Estado revogou, no início desse mês, o artigo 1º do decreto nº 1.134/2021, que previa a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual em todo o território mato-grossense. Desde então, grande parte dos 141 municípios já flexibilizou a utilizando do acessório em ambientes abertos e fechados. Este é o caso de Cuiabá, onde o uso da máscara passou a ser facultativo, com algumas exceções, como em salas de aulas das escolas de ensinos infantil e fundamental, idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos e não vacinados. NÚMEROS DO PANDEMIA - A taxa de ocupação está em 29,67% para UTIs adulto e em 9% para enfermaria adulta. A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde de sexta-feira (25), 723.909 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos estão: Cuiabá (128.817), Várzea Grande (52.415), Rondonópolis (44.061), Sinop (33.609), Tangará da Serra (23.105), Lucas do Rio Verde (22.625), Sorriso (22.094), Primavera do Leste (21.759), Cáceres (16.766) e Barra do Garças (13.916).

Voltar + Saúde