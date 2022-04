Saúde 04/04/2022 17:26 Gazeta Digital 109 municípios de MT não atingiram nem 50% da população com a 3ª dose Caminhando a passos lentos, a vacinação contra a covid-19 em Mato Grosso não tem alcançado a população como devia. Para se ter uma ideia, a dose de reforçou ou 3ª dose, não atingiu nem mesmo 50% das pessoas aptas a se imunizarem em 109 dos 141 municípios.

Para estar apto a receber a 3ª dose é necessário ter tomado a 2ª dose a mais de 120 dias (4 meses). No Estado, já foram aplicadas 783.619 doses de reforço até o último domingo (3). Entre as prefeituras, o melhor desempenho é de Guiratinga (328 km ao sul de Cuiabá), onde 70,10% das pessoas aptas para o reforço já receberam a 3ª dose. Do outro lado do ranking, a pior cidade nesse quesito é Santo Antônio do Leste (379 km ao sul), em que apenas 13,95% dos moradores receberam a 3ª dose. Em relação à aplicação da 2ªdose, os dados são um pouco mais animadores. Somente 7 municípios não atingiram 50% do público-alvo: Colniza (32,99%), Vila Rica (44,83%), Cotriguaçu (45,5%), Juruena (45,97%), Feliz Natal (46,27%), São José do Rio Claro (49,54%).

