Saúde 11/04/2022 15:33 Campanha de vacinação contra a gripe e sarampo começa hoje em Alta Floresta Começa nesta segunda-feira (11), a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza) e Sarampo. Na primeira fase, a Prefeitura Alta Floresta irá imunizar idosos com mais de 60 anos, exclusivamente contra a Influenza, e os profissionais de Saúde das redes pública e privada de atendimento. Para esse público, a vacinação acontece até o dia 30 de abril. As vacinas contra Influenza e sarampo serão aplicadas, de segunda a sexta-feira, nas salas de vacina de todas as Unidades Básicas de Saúde do município. Os chamamentos dos demais grupos que fazem parte do público-alvo continuarão a ser feitos de forma escalonada, com convocações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde à medida que o município receber doses da vacina.

