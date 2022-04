Saúde 13/04/2022 09:37 Sorriso deu início a campanha de imunização contra a gripe e o sarampo Com equipes imunizando contra a gripe diretamente no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI), Sorriso iniciou a campanha de imunização contra a gripe e contra o sarampo. Imunizada ontem, dona Antoninha Marli Sperotto, 62 anos, mostrou com orgulho a carteirinha de vacinas que usa há mais de dez anos em que não consta nenhuma dose atrasada. “Nunca deixo passar; não tenho nada atrasado”, contou. Dona Iolanda Cavalini Signori, 75 anos, também tem orgulho em dizer que o “cartão está em dia; hoje foi a da gripe. Eu nunca deixo passar o prazo”. E assim como dona Antoninha e dona Iolanda, outros 118 idosos foram imunizados contra a gripe ontem. Agora, se você tem 60 anos ou mais ou conhece alguém acima dessa idade e que não foi vacinado ontem, é só procurar o PSF mais perto da sua casa com o cartão do SUS e o cartão de vacinas. Todas as salas estão ofertando o imunizante contra a gripe. Como nos anos anteriores, a vacinação contra a gripe seguirá a ordem de grupos prioritários com a imunização de idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde entre os dias 11 de abril a 02 de maio. E é bom frisar que a vacina de 2022 é diferente do imunizante aplicado em 2021. Lembra do surto de gripe no ano passado? Então, o imunizante já foi alterado e já vem com a proteção contra a cepa Darwin (H3N2) – aquela que foi a responsável pelo surto no fim de 2021 e início de 2022. A expectativa estabelecida pelo Ministério da Saúde para o Município é imunizar 7.178 idosos contra a gripe. No geral, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 23.945 sorrisenses contra a gripe. E além de receber a vacina contra a influenza, os trabalhadores da saúde estão sendo imunizados contra o sarampo; a meta é imunizar 1.854 trabalhadores da saúde contra a gripe e contra o sarampo. Além da oferta da vacina nos PSFs, as equipes também irão percorrer as unidades de saúde, como hospitais e a UPA para imunizar os profissionais da saúde. Segunda etapa Já a segunda etapa de imunização contra a gripe, será realizada entre os dias 03 de maio a 03 de junho e também será ofertada a vacina contra o sarampo para as crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos 11 meses e 29 dias). A expectativa é imunizar 7.665 crianças contra o sarampo; o mesmo número deverá ser imunizado contra a gripe. A partir de maio, além de imunizar as crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) contra a gripe, também serão imunizadas 1.470 gestantes e 242 puérperas; 1.205 professores; 2.125 pessoas com comorbidades; 1.914 pessoas com deficiência permanente; 291 adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Além destes, devem ser imunizados também integrantes das forças de segurança e salvamento; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano; para estes públicos não há uma estimativa quantificada. Para a imunização, o cidadão deve comparecer com o cartão SUS e o CPF na sala de vacina mais perto de sua residência. O secretário de Saúde, Luís Fábio Marchioro, pontua que são duas campanhas realizadas de forma concomitante. “Estamos trabalhando com as vacinas contra a gripe e contra o sarampo ao mesmo tempo; pedimos ao público-alvo que compareça, que busque a imunização; a eficácia dessas vacinas vem sendo comprovada ao longo dos anos”, frisa. Sarampo no Brasil Em 2016, Brasil recebeu a certificação da eliminação do vírus endêmico; tanto em 2016 quanto 2017 não houve registros da enfermidade. Em 2018, o país voltou a contabilizar casos; foram 9.325 confirmações. E entre 2019 a 2021 foram 30.17 registros. Serviço: Vacina contra a gripe 1ª etapa: De 11 de abril a 2 de maio: vacinação do idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde; Vacina contra a gripe 2ª etapa: De 3 de maio a 3 de junho: crianças de 06 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); professores; povos indígenas; gestantes; puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas; pacientes com doenças crônicas, desde que autorizadas pelo médico; forças de segurança e funcionários do sistema prisional. Vacina sarampo 1ª etapa: De 11 de abril a 2 de maio: vacinação dos trabalhadores da saúde - juntamente com a primeira etapa da vacinação contra influenza; Vacina sarampo 2ª etapa: De 3 de maio a 3 de junho de 2022: campanha de seguimento contra o sarampo para crianças de 06 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) – juntamente com a segunda etapa da vacinação contra influenza.

