Saúde 19/04/2022 11:51 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta promove atendimentos bucais e orientações na Praça da Cultura Foto: Divulgação Por meio da coordenadoria de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura de Alta Floresta participa do evento “Venha nos conhecer – 2022 – Unemat 30 anos”, realizado nos dias 18 e 19 de abril na Praça da Cultura. No local, equipes da saúde bucal revezam o atendimento, expondo as especialidades odontológicas com 21 tipos de serviços prestados em 12 Unidades, que vão desde limpezas até próteses. Nas Unidades de saúde as equipes de Saúde Bucal atendem promovendo a reabilitação oral de jovens e adultos, é realizado o teste da linguinha e atendimentos da primeira infância. Na Praça da Cultura as cirurgiãs Dra Rafaella e Dra Daniela, com apoio da auxiliar Norma, estão expondo os trabalhos das unidades e fazendo breves avaliações. Ensinando a maneira correta da escovação e tirando dúvidas. Passaram pelo local crianças assistidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e alunos de escolas municipais, que conheceram os tipos de atendimentos ofertados gratuitamente nas unidades de saúde. Crianças do teatro municipal também receberam orientações. Coordenado pela cirurgiã dentista Magda Pierin, a equipe de Saúde Bucal permanece na Praça da Cultura até às 21h desta terça-feira (19).

