Saúde 03/05/2022 07:51 Mais de 4.800 doses foram aplicadas no dia “D” da Campanha de Vacinação Contra Gripe e Sarampo em Sorriso Foto: Divulgação Um balanço positivo, assim foi avaliado o dia “D” da Vacinação de Gripe e Sarampo, pelo secretário de saúde Luis Fábio Marchioro. “No sábado, dia 30, a população mais uma vez atendeu ao nosso apelo compreendendo a importância da vacina, foram mais de 4.800 doses aplicadas. Estamos muito felizes, pois a vacina é importante na efetividade da saúde pública, e salva vida”, pontuou ele. As 28 unidades de saúde somam um total de 4.806 doses aplicadas, sendo 3.113 da vacina Gripe Influenza, 1.541 doses contra o Sarampo e 152 doses reforço contra a Covid-19. Os imunizantes continuam à disposição dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. “Essas vacinas são muito importantes, pois é uma das principais formas de prevenir doenças e suas complicações, por isso, quem que por acaso, faz parte dos grupos prioritários e ainda não tomou a vacina, podem procurar qualquer Unidade de Saúde, levar a Carteira de Vacina e o CPF, e ser imunizado. Vacinar é responsabilidade coletiva, gesto de amor”, explicou a coordenadora da Vigilância em Saúde, Taynná Vacaro. Veja os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); • Idosos com mais de 60 anos • Gestantes e puérperas; • Povos indígenas; • Professores; • Profissionais da Saúde • Pessoas com comorbidades; • Pessoas com deficiência permanente; • Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; • Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros • Funcionários do sistema prisional; • Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e • População privada de liberdade Vacina gripe trivalente A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A imunização com a vacina da gripe previne o surgimento de complicações decorrentes da doença e óbitos, além de reduzir os sintomas nos grupos prioritários, que podem ser confundidos com os da Covid-19. Sarampo A vacinação do sarampo já faz parte das doses de rotina, ou seja, que ficam disponíveis nos postos durante todo o ano, mesmo fora de épocas de campanha, que tem por objetivo aumentar a cobertura vacinal na população e, assim, evitar surtos. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade. A vacina controla os surtos da doença, reduz as internações, complicações e óbitos.

Voltar + Saúde