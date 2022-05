Saúde 04/05/2022 06:57 Setasc leva informações sobre violência doméstica a mulheres de vários municípios de MT MT - Foto por: João Reis A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio do Ônibus Lilás, está percorrendo vários municípios de Mato Grosso para levar informação e orientação sobre violência doméstica e familiar a mulheres que vivem em situações de vulnerabilidade social, que as expõe ao risco de serem violentadas. Durante o mês de maio, o projeto, que é realizado pela Secretaria Adjunta de Direitos Humanos (SADH) da Setasc, estará nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Itiquira, Guiratinga, Araguaiana e Porto Alegre do Norte. O Ônibus Lilás seguirá no mês de junho para os municípios de Confresa e Mirassol D´Oeste. O cronograma teve inicio em abril e já atendeu quase 500 mulheres dos municípios de Juara e Campos de Júlio. O secretário da SADH, Kennedy Dias, destaca que a iniciativa visa o atendimento itinerante levando serviços de orientação, acolhimento e prevenção da violência contra a mulher às localidades mais distantes, como assentamentos, aldeias indígenas, comunidades rurais e quilombolas. “Ações como essa contribuem para a garantia dos direitos das mulheres. Estamos buscando sensibilizar e orientar as mulheres que sofrem algum tipo de violência. Em cada lugar que visitamos sempre tem uma vítima. A intenção é alertar essas mulheres com informações e a melhor forma para combater esse tipo de crime”, pontua. Os serviços prestados pelo Ônibus Lilás são: - Informações sobre direitos e serviços

- Orientações específicas sobre violência doméstica

- Atendimento psicossocial a ser realizado no interior do ônibus

- Entrega de materiais institucionais

- Acolhimento de denúncias sobre violação de direitos humanos Cronograma Campo Novo dos Parecis – 30 de abril a 04 de maio

Diamantino 09 a 12 de maio

Itiquira – 16 a 18 de maio

Guiratinga – 19 e 20 de maio

Araguaiana – 25 a 27 de maio

Porto Alegre do Norte – 31 de maio a 01 de junho

Nova Marilândia 10 de junho

Confresa – 02 a 04 de junho

Mirassol D´Oeste – 20 a 24 de junho

Jaciara - 28 a 30 de junho

