Saúde 11/05/2022 07:01 Assessoria | PMAF Cerca de 9.000 estudantes são atendidos com programa Saúde na Escola em Alta Floresta Foto: Divulgação Prefeitura Alta Floresta O Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Saúde na Escola, fechou o mês de abril já tendo atendido em 2022, cerca de 9.000 estudantes, com trabalhos variados e temas diversificados voltados a saúde, no contexto preventivo, o programa em Alta Floresta tem como lema: “Educar para Prevenir”. Segundo o coordenador do Programa Claudiomiro Viera, os trabalhos seguem planejamento anual, que compreende 40 escolas, entre a rede municipal, estadual e privada. Na primeira semana de maio, foram desenvolvidas atividades educativas e orientativas, tendo como tema abordado: Higiene pessoal, Influenza, COVID – 19 e situação vacinal infantil, o programa também realizou na semana, avaliação da capacidade visual de estudantes, conhecida como acuidade visual, que tem como objetivo, identificar estudantes com possível déficit de visão. Claudiomiro conclui agradecendo todos os profissionais envolvidos nos trabalhos.

