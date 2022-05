Saúde 12/05/2022 05:37 Assessoria | PMAF Alta Floresta: Saúde Bucal promove levantamento epidemiológico nas escolas Foto: Divulgação Neste mês de maio acontece o Levantamento Epidemiológico CPO-D nas escolas públicas de Alta Floresta, promovido pelo departamento de Atenção à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de avaliação do índice de cárie do município. O índice CPO-D é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para medir e comparar a experiência de cárie dentária em populações, seu valor expressa a média de dentes cariados, perdidos e obturados/restaurados em um grupo de indivíduos. Assim, o Levantamento Epidemiológico de Cárie Dentária proporciona dados que revelam o estado atual de Saúde Bucal, a eficácia da fluoretação das águas de abastecimento, a efetividade das ações realizadas pelas equipes de Saúde Bucal, e avalia as necessidades de tratamento odontológico. A cirurgiã-dentista Magda Pierin, coordenadora de Atenção à Saúde Bucal, informa que a ação abrange 19 escolas do setor urbano, 7 escolas da área rural e 2 extensões, onde alunos da faixa etária de 6, 9 e 12 anos serão examinados pelos profissionais da odontologia municipal, e ressalta que “o levantamento epidemiológico é necessário para o conhecimento da prevalência de cárie e estabelecer metas para o tratamento da doença e sua prevenção”. Segue cronograma do levantamento epidemiológico de cárie: ESCOLAS - CIDADE DATA E. M. SEMENTE DO SABER 03/maio E. E. UNIVERSITÁRIO 04/maio 05/maio E. M. TRENZINHO MÁGICO 03/maio 06/maio E. E. CECÍLIA MEIRELES 05/maio E. E. MANOEL BANDEIRA 09/maio 10/maio E. E. 19 DE MAIO 10/maio E. E. SONIA MARIA FALEIRO 11/maio E. E. RUI BARBOSA 11/maio 12/maio E. M. BENJAMIN DE PADOA 11/maio 12/maio E. E. MARINÊS 11/maio 12/maio E. E. LUDOVICO 12/maio E. M. VICENTE FRANCISCO 12/maio E. M. JARDIM DAS FLORES 12/maio E. M. ANJO DA GUARDA 13/maio E. M. MENINO JESUS 17/maio E. M. GENY SILVÉRIO 24/maio E. M. NILO PROCÓPIO 25/maio E.E. MILITAR DOM PEDRO II VITÓRIA FURLANI DA RIVA 26/maio E. E. DOM BOSCO 27/maio ESCOLAS - RURAL DATA E. M. GUIMARÃES ROSA (Com. Santa Lúcia) 23/maio E. M. CASTELO BRANCO (Com. Santa Rita) 24/maio E.E. OURO VERDE (Com. Ouro Verde) 25/maio E.E. BOA ESPERANÇA (Com. Ourolanda) 26/maio E.E. RODRIGUES ALVES (Com. Jacamin) 26/maio E. E. ALOISIO AZEVEDO (Com. Rio Verde) 27/maio E. M. CASTELO BRANCO - PAULO CEZAR LENING (Ramal do Mogno) 30/maio E. E. MUNDO NOVO 31/maio E.M. CASTELO BRANCO - FAZENDA BACAERI 01/junho

