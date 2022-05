Saúde 24/05/2022 18:03 Mulher morre e outras 106 pessoas são infectadas em 24h Mulher de 55 anos da cidade de Nova Xavantina (645 km a leste de Cuiabá) foi o único óbito pela covid-19 registrado em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Neste período, 106 pessoas testaram positivo para o vírus. Os dados foram obtidos a partir do cruzamento de informações entre o painel da covid da Secretaria de Estado de Saúde (SES), atualizado diariamente, e o último balanço divulgado pela pasta, na tarde de segunda-feira (23). Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 737.556 contágios, dos quais em 721.798 ocorrências as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, 4.909 morreram devido a complicações da doença. Paralelamente, seguem internados 209 pacientes e outras 327 pessoas em monitoramento por conta da doença. Além de Cuiabá, também registram elevado número de casos as cidades Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cáceres e Alta Floresta.

