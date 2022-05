Saúde 25/05/2022 11:30 Obesidade deve chegar a quase 30% da população brasileira em 2030 Cuiabá está em segundo lugar entre as capitais com o maior índice de sobrepeso Uma estimativa feita pelo Atlas Mundial da Obesidade 2022 aponta que a doença deve atingir quase 30% da população adulta brasileira em 2030. Diante deste dado, é importante lembrar que, de acordo com o levantamento do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), Cuiabá é a segunda capital com maior índice de obesidade do país. A professora do curso de Medicina da Universidade de Cuiabá (Unic), Fernanda Araújo, explica que a obesidade acontece por diversos fatores. “De uma forma geral, o quadro ocorre quando há uma ingestão de calorias maior do que o gasto calórico diário. É importante lembrar que nada em excesso é bom, por isso, é preciso ter um equilíbrio”, diz. A especialista adiciona ao contexto o período de pandemia de Covid-19 que deixou a população mais vulnerável ao consumo de alimentos industrializados. “Esses alimentos são ricos em açúcar, gordura e sódio, além de outros aditivos químicos, que não são saudáveis e não devem sem ingeridos diariamente. Além disso, houve um aumento do sedentarismo, uma vez que as pessoas não podiam sair de casa para realizar suas atividades físicas habituais. ” Dentre as principais recomendações para o combate ao excesso de peso está a prática de atividade física regular e uma alimentação balanceada, mas segundo a professora da Unic, antes de se falar em emagrecimento, é preciso lembrar que hábitos devem ser adotados antes de o problema aparecer. “Ter uma alimentação adequada e realizar atividades físicas é uma orientação para todos independe do peso”, afirma. Para quem está sedentário, a profissional recomenda que se inicie a atividade quantos dias puder durante a semana, até conseguir alcançar o ideal, que seria cerca de 1 hora de exercícios de moderada e alta intensidade, 5x na semana como correr, caminhar, pedalar e dançar. É importante também buscar a orientação de um profissional de Educação Física, que irá avaliar e aconselhar as atividades ideais, de acordo com seu objetivo e condição física atual.

