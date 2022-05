Saúde 28/05/2022 18:52 Painel Covid-19 estará fora do ar até segunda-feira (30) Foto por: Secom A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) informa que, entre os dias 28 e 30 de maio, não haverá a atualização automática do Painel Interativo da Covid-19. Os sistemas de informação ligados à pasta estarão interrompidos para que haja uma manutenção corretiva. A medida se deve à expansão de processamento e adequação do sistema elétrico e lógico, devido às aquisições e aos incrementos de Tecnologia de Informação. A Secretaria ainda esclarece que, a partir do dia 30 de maio (segunda-feira), todos os sistemas serão normalmente atualizados.

