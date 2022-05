Os agentes de controle de endemias do município de Alta Floresta participaram na última quarta-feira (25) de uma capacitação voltada para a execução das ações do Programa de Controle da Doença de Chagas. O treinamento foi ofertado pelo coordenador do Programa Saúde na Escola, Claudiomiro Vieira.

Foram 30 pessoas capacitadas na ocasião, com aulas teóricas, para prestarem atendimento e realizarem a busca ao vetor. De acordo com o Assessor de Saúde Básica na Vigilância Ambiental, Edson Alves Rodrigues, a vigilância iniciou um trabalho de pesquisa, em torno de 200 pesquisas serão realizadas até o final do ano para identificar a presença do bicho barbeiro, tanto na zona urbana quanto na rural.

“Um trabalho que vinha sendo feito em anos anteriores, mas que devido a pandemia parou e agora a gente retornou fazendo esse trabalho de pesquisa e orientação cm a população”, pontuou Rodrigues. O assessora ainda destacou que na zona rural, Comunidades Ouro Verde e Rio Verde, há locais onde já foram identificados o bicho barbeiro contaminado, “por isso a importância da pesquisa”, finalizou Rodrigues.

Doença de Chagas

A Doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por um micro-organismo – um protozoário denominado Trypanosoma cruzi. A doença foi descrita há quase cem anos (1909) pelo médico sanitarista e pesquisador Carlos Chagas. Essa doença tem uma fase aguda, de duração mais breve, e uma fase crônica que pode se estender por toda a vida da pessoa infectada. A doença tem cura. Quanto mais precoce for o diagnóstico e o quanto antes for iniciado o tratamento, maiores as chances. Quanto maior o tempo de infecção, menores as chances de cura e mais difícil será a demonstração da efetividade do tratamento, pois mesmo estando curada, a pessoa continuará gerando anticorpos. Não existe vacina ainda.