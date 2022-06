Saúde 02/06/2022 17:15 COVID-1: Dados nacionais têm defasagem de quase 300 mortes de MT Os dados nacionais da covid-19 estão com defasagem com 284 mortes em relação a Mato Grosso. A constatação pode ser feita em consulta ao Painel Covid, do Ministério da Saúde, assim como no Painel Conass, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Até a última atualização, nesta terça-feira (1º), os dois portais apontavam para 14.635 mortes, enquanto o governo estadual divulga o total de 14.919 vítimas fatais. Apesar da diferença, os dois sistemas nacionais são alimentados com dados das secretarias estaduais. Os dados também são conflitantes em relação ao total de casos confirmados. Enquanto a SES-MT registra o total de 739.238, o Conass e Governo federal computam 732.803. AUMENTO DE CASOS Nas últimas semanas, os casos de covid-19 voltaram a registrar aumento em todo o território nacional. Em Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) convocou o Grupo de Trabalho (GT) para mapear todos os novos casos da doença na capital. O objetivo é identificar a necessidade de novas medidas e preparar o sistema de saúde para o aumento da demanda. Na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou o fechamento de suas dependências por meio período para descontaminação devido ao aumento do número de casos entre seus servidores. Já nesta quinta, o Centro de Operações em Emergência em Saúde Pública do Governo do Estado voltou a recomendar o uso de máscaras no ambiente escolar devido à baixa cobertura vacinal das crianças e adolescentes.

