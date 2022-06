Saúde 03/06/2022 07:01 G1 MT Municípios de MT estão em alerta devido ao aumento no número de casos de dengue Agentes da vigilância em saúde estão visitando as casas para impedir a proliferação do mosquito Foto: Junior Silgueiro/Gcom-MT Pelo menos dois municípios de Mato Grosso estão em alerta por causa do alto número de casos de dengue registrados neste ano. Em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá e Tangará da Serra, a 242 km da capital, agentes da vigilância em saúde estão visitando as casas para impedir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em Primavera do Leste, os casos de dengue mais que dobraram e a cidade vive o risco de uma epidemia. Para reduzir os efeitos, agentes de saúde estão fazendo uma varredura pelos quintais das residências. A aposentada Antônia Buscariou recebeu a visita dos agentes nessa quarta-feira (1°). "Eu tomo todos os cuidados, meu quintal não tem lixo e nem água acumulada", disse. Mas nem todo mundo tem essa consciência, os casos de dengue aumentaram em Primavera do Leste, entre janeiro a abril de 2021, foram 252 casos. No mesmo período deste ano 516 casos já foram registrados. Por causa da pandemia da Covid-19, os agentes não estão entrando na casa dos moradores, apenas nos quintais. Diante disso, a Vigilância em Saúde pede para que as pessoas recebem os agentes, devidamente identificados, para que eles possam identificar as regiões com o maior número de infecções. Caso descartado Em Tangará da Serra a Vigilância Epidemiológica está investigando a morte de um jovem de 17 anos, por suspeita de dengue hemorrágica. A equipe da saúde já revisou a declaração de óbito e foi verificado que a causa base da morte não foi pela doença. De acordo com o coordenador da Pasta, Fabrício Queiroz, exames verificaram que a causa da morte não foi por dengue hemorrágica. O jovem morreu após dar entrada em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) no final de semana com insuficiência respiratória. Atualmente, Tangará da Serra está classificado como segundo município que mais registraram casos de dengue em Mato Grosso, levando em consideração as cidades com mais de 100 mil habitantes.Neste ano, já foram 482 notificações, ante 60 em 2021. A cidade que lidera continua sendo o município de Sinop, a 504 km de Cuiabá, com 1.685 casos notificados em 2021.

