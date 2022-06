Saúde 08/06/2022 11:48 Assessoria | PMAF Unidade móvel do Hospital de Amor inicia atendimentos em Alta Floresta Foto: Divulgação O início dos atendimentos foi marcado por uma breve cerimônia na manhã desta segunda-feira (07) na rua B-6, onde o caminhão do Hospital de Amor está instalado. O local foi escolhido, aos fundos do Pronto Atendimento Municipal – PAM, para dar qualidade às pacientes que estarão recebendo atendimento. O atendimento ofertado será composto por 300 exames de mamografia e 300 exames de Papanicolau, por mês, sendo que estes serão divididos da seguinte forma: 150 exames de mamografia para a cidade de alta floresta

150 exames de mamografia, divididos igualitariamente para os outros 5 (cinco) municípios, ou seja, 30 exames para cada município

150 exames de Papanicolau, para a cidade de alta floresta

150 exames de Papanicolau, divididos igualitariamente para os outros 5 (cinco) municípios, ou seja, 30 exames para cada município. Os exames serão realizados da seguinte forma: Os primeiros 300 exames de mamografia e 300 exames de Papanicolau serão ofertados no município de Alta Floresta, na unidade móvel, portanto os demais municípios trarão seus pacientes até a cidade para a realização dos referidos exames. Os próximos 300 exames de mamografia e 300 exames de Papanicolau, serão realizados, segundo agenda a ser disponibilizadas, nos municípios de origem das pacientes. O público alvo são mulheres, com idade de 50 a 69 anos para o rastreio do câncer de mama e de 25 a 64 anos para o rastreio do câncer do colo de útero. Para receber o atendimento, a mulher deve se dirigir até a sua unidade de saúde de referência e informar que deseja fazer os exames no Hospital de Amor, que será então encaminhada com agendamento de horário. “Eu estarei ligando para essa paciente par agendar o dia e o horário, por isso a gente pede que a paciente passe um contato de telefone que ela fique com ele, porque as vezes nós ligamos e não atendem”, pontuou a enfermeira Samia Lima, coordenadora da regulação para os atendimentos no Hospital de Amor. Pacientes que já têm pedido de mamografia e que estão em fila de espera, podem se dirigir até a Unidade Móvel e agendar o exame.

Veja também sobre Alta Floresta - Mt Hospital de Amor Unidade móvel atendimentos Voltar + Saúde