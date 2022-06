Saúde 09/06/2022 20:24 MT registra mais de 600 contágios pela covid em 24 horas Foto: Reprodução Dados do painel da covid-19, que é alimentado pela Secretaria de Estado de Saúde diariamente, mostram que Mato Grosso contabilizou 634 novos de coronavírus nas últimas 24 horas. Com a atualização desta quinta-feira (9), Mato Grosso passou a contabilizar 742.342 contágios. Deste montante, em 724.318 casos as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Porém, outras 14.928 morreram por complicações. Além disso, atualmente o estado está com ocupação das Unidades de Terapia Intensiva na casa dos 18,56%, enquanto a mesma taxa relativa aos leitos de enfermarias é de 10%. Há também 2.531 pessoas em isolamento domiciliar. Dentre os dez municípios com maior número de casos de covid-19 estão: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cáceres e Alta Floresta.

