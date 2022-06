Saúde 13/06/2022 06:11 Município de Mato Grosso retorna obrigatoriedade do uso de máscaras faciais Foto: Divulgação A partir desta segunda-feira (13) volta a ser obrigatório o uso de máscaras faciais em todo o município de São José do Povo. A decisão foi publicada por meio do Decreto nº 37/2022 de 10 de junho. De acordo com o decreto, o uso de máscara é obrigatório apenas para locais fechados e cobertos, em eventos e estabelecimentos públicos ou privados. Neste primeiro momento, o período da obrigatoriedade será de 13 de junho a 31 de julho de 2022. Para a decisão considerou-se o aumento de casos de contaminação pelo vírus influenza (gripe comum), e pela Covid-19 em todo o Estado de Mato Grosso, e também as medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, através da portaria nº 13 de 02 de junho de 2022. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, há apenas um caso ativo no município e encontra-se em isolamento. Desde o início da pandemia, foram confirmados 501 casos, desses, 492 curados, 8 óbitos e 1 em isolamento.

