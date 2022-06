Saúde 18/06/2022 07:13 Número de pacientes aguardando por cirurgias eletivas em MT sobe para 31 mil, diz secretaria De acordo com a SES, as três maiores solicitações são para as especialidades de cirurgias geral, vascular e ortopédica. Foto: Tchélo Figueiredo/Secom-MT O número de pacientes aguardando por cirurgias eletivas em Mato Grosso subiu para 31 mil, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). Em um levantamento realizado no mês passado pelo órgão contabilizava 30 mil pacientes que já aguardavam na fila. Conforme a SES, os procedimentos serão realizados, já que o governo disponibilizou recurso para realizar até 138 mil procedimentos. As três especialidades cirúrgicas que mais concentram demandas são de cirurgia vascular, com 4.535 solicitações; cirurgia geral, com 12.526 pedidos, e Cirurgia ortopédica, com 6.704 solicitações. As unidades de saúde destinadas para a realização das cirurgias eletivas são os Hospitais Regionais, que, segundo a SES, estão 100% aptos para voltar a fazer os procedimentos. Em nove meses, foram realizadas 6.680 cirurgias eletivas nos Hospitais Regionais de Sinop, Rondonópolis, Cáceres, Colíder, Sorriso, Alta Floresta, além do Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, e Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, segundo a secretaria. As cirurgias eletivas são realizadas em 42 municípios, aprovadas pela Comissão de Intergestores Bipartite (CIB).

