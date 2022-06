Saúde 18/06/2022 18:41 Crescem as internações por Covid em MT; mais 521 casos em 24 horas A taxa de ocupação está em 51,55% para UTIs adulto e em 11% para enfermaria adulto, segundo a Saúde Mais 521 novos casos de coronavírus foram notificados em Mato Grosso registrou, nas últimas 24 horas. Entre terça-feira (14) e esta sexta-feira (17), o Estado chegou a 3.107 novos casos da doença. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde, com base em notificações feitas pelas secretarias de Saúde, nos 141 municípios mato-grossenses. Também nas últimas 24 horas, foram registradas mais duas mortes causadas pela doença. No total, até agora, são 14.950 óbitos causados pela doença no Estado. A taxa de ocupação está em 51,55% para UTIs adulto e em 11% para enfermaria adulto. A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde deste sábado (18), 747.885 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (134.667), Várzea Grande (53.418), Rondonópolis (44.266), Sinop (34.118), Tangará da Serra (23.790), Sorriso (23.204), Lucas do Rio Verde (23.100), Primavera do Leste (22.183), Cáceres (16.984) e Alta Floresta (16.839). Dos 747.885 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 4.797 pessoas estão em isolamento domiciliar e 727.515 estão recuperadas. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 50 internações em UTIs e 54 em enfermarias públicas.

