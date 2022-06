Nos últimos 14 dias, Mato Grosso registrou mais de 9 mil novos casos de covid-19. Nas últimas duas semanas de junho, entre os dias 11 e 24, o estado registrou 9.266 novos casos, segundo dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). Esse número é mais que o dobro do que foi registrado em todo o mês de maio, quando 4.074 pessoas testaram positivo para a doença.

Do dia 1ª de junho até esta sexta-feira, 24, foram confirmados 14.812 novos casos da doença em Mato Grosso. Com esse aumento, o número de incidência de casos atingiu 262,88 para cada grupo de 100 mil habitantes.

No quesito incidência, o município de São Felix do Araguaia aparece em 1° lugar. Com 247 casos registrados nas últimas duas semanas, o município atingiu incidência de 992,09 por 100 mil habitantes. Barra do Garças aparece em segundo, com 652 novos casos e incidência de 515,90 por 100 mil habitantes. Em terceiro aparece Cáceres, com 937 novos casos nas últimas semanas, o que representa 472,68 casos para cada 100 mil habitantes.

O novo Boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz na última quarta-feira, 22, aponta que apenas nas regiões Sudeste e Sul há indícios de possível interrupção na tendência de crescimento nas últimas semanas, que devem ser reavaliados nas próximas atualizações. Com relação ao restante do país, 13 das 27 unidades federativas (incluindo Mato Grosso) apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo: AC, AP, CE, DF, GO, MG, MT, PB, RJ, RN, RO, SC e SP.

Cuiabá apareceu entre as 16 capitais brasileiras com nível alto de transmissão de coronavírus a longo prazo: Belo Horizonte (MG), plano piloto e arredores em Brasília (DF), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Natal (RN) Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).