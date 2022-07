Saúde 01/07/2022 06:58 Sorriso confirma mais de 2 mil casos de dengue Só nos seis primeiros meses deste ano, o município de Sorriso (396,8 km de Cuiabá) confirmou 2.022 casos de dengue. Foram 401 em janeiro, 368 em fevereiro, 392 em março, 452 em abril, 365 em maio e 44 em junho. 26 deles com sinais de alerta e 2 de dengue grave. Durante todo o ano de 2021, foram 2.074 casos confirmados; 54 com sinais de alerta e 2 de dengue grave. Taynná Vacaro, coordenadora da Vigilância em Saúde do município, aponta a preocupação não só com a dengue, já que o mosquito Aedes aegypti transmite também a Zika e Chikungunya. Até o momento, nenhum caso das enfermidades foi registrado. Já em 2021, foram 12 casos de Zika e 1 de Chikungunya. “Por isso mesmo precisamos que todos estejam em alerta. Queremos muito manter zeradas essas situações (Zika e Chikungunya) em 2022”, frisa Taynná. A coordenadora explica que a dengue com sinais de alarme ocorre quando há sintomas como dor abdominal intensa, vômito constante e necessidade de internação. Já na dengue grave ocorre reação mais drástica do organismo ao vírus, com sintomas como alteração dos batimentos cardíacos, vômitos persistentes e sangramentos, que podem ser nos olhos, gengiva, ouvidos e/ou nariz. Os bairros com maiores confirmações são o Rota do Sol 187 casos; a Área Central com 130 e o Distrito de Boa Esperança com 118. “Nosso foco não está somente nos meses chuvosos, estamos atentos o ano todo, mas precisamos que a população também compactue com isso e nos auxilie tanto na época de chuvas quanto no período de estiagem para diminuirmos essas confirmações”, pede a profissional. Em condições ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode levar um período de 10 dias. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana: assim, o ciclo de vida do mosquito será interrompido. Hoje, 44 agentes de combate a endemias atuam no Departamento de Vigilância, 35 deles diretamente a campo. "Mas lembramos a todos que cada um é responsável pelo seu lar. É essencial que uma vez por semana verifiquem recipientes, calhas, plantas, cisternas, etc., e que toda a população nos auxilie não descartando lixo a céu aberto, pois muito desse lixo acaba entupindo bueiros e servindo como o criadouro ideal para todo tipo de mosquitos e de animais peçonhentos”, aponta.

Voltar + Saúde