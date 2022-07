A taxa de internação está em 77,53% para UTIs adulto e em 16% para enfermaria adulto

Mato Grosso chegou, nesta sexta-feira (1º), ao total de 15 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. O total é contabilizado desde o começo da pandemia, em março de 2020, segundoo Painel Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou mais 2.468 novos casos de coronavírus. Nesse mesmo período, foram registradas mais cinco mortes causadas pelo víurs. A taxa de internação está em 77,53% para UTIs adulto e em 16% para enfermaria adulto.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 64 internações em UTIs públicas e 78 em enfermarias públicas. A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde desta sexta-feira (1º), 768.344 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso.

Dentre os dez municípios com maior número de casos estão: Cuiabá (136.025), Várzea Grande (53.755), Rondonópolis (44.310), Sinop (34.763), Tangará da Serra (24.767), Lucas do Rio Verde (23.662), Sorriso (23.359), Primavera do Leste (23.089), Cáceres (17.945) e Alta Floresta (17.095).

Dos 768.344 casos confirmados, 12.595 pessoas estão em isolamento domiciliar e 740.028 estão recuperadas.