Saúde 08/07/2022 09:29 Fiscalização do Coren-MT na região de Alta Floresta termina com 360 notificações Foto: Divulgação O Força Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) na região de Alta Floresta foi concluída com 360 notificações e mais de 30 estabelecimentos de saúde vistoriados. A ação foi realizada ente os dias 20 e 24 de junho. Nos quatro dias de fiscalização o Coren-MT vistoriou unidades em Alta Floresta, Carlinda, Nova Bandeirantes e Paranaíta. As irregularidades mais encontradas foram carteira profissional vencida, ausência de responsável técnico e falta de documentos relacionados ao processo de trabalho. Também foram encontrados estabelecimentos sem a presença de enfermeiro durante todo o horário de funcionamento, conforme determina a Legislação. Os enfermeiros fiscais também diagnosticaram problemas de infraestrutura, como mofo nas paredes, infiltrações e até medicamentos vencidos. Para que sejam tomadas providências sobre esses casos, o relatório da Força Regional será enviado aos órgãos competentes. “Diagnosticamos a necessidade de intensificar a fiscalização e o atendimento aos profissionais da região e por isso levamos toda essa estrutura para Alta Floresta. A receptividade dos profissionais foi muito boa e conseguimos fazer um importante trabalho, que garante não só a segurança dos profissionais, como dos pacientes assistidos por eles”, afirma a presidente do Coren-MT, Lígia Arfeli. Além da fiscalização, a ação contou com atendimento administrativo. Foram realizados mais de 140 atendimentos para profissionais da enfermagem como renovação de carteira profissional, parcelamento de débitos, entrega e recebimento de documentos.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Coren-MT Fiscalização 360 notificações região de Alta Floresta Voltar + Saúde