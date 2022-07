O decreto foi instituído no dia 5 de julho "considerando a necessidade de declarar recesso coletivo no mês de julho". Com isso, o prefeito Diego Taques (PSD) determinou recesso entre os dias 11 e 29 de julho. Segundo o decreto, no período em questão funcionarão, exclusivamente, os serviços administrativos internos que forem considerados necessários para o encerramentos das atividades da gestão, devendo ser implementadas escalas de revezamento de teletrabalho dos servidores.

Funcionam normalmente os serviços que exigem plantão permanente, como postos de saúde, hospital, abastecimento de água e coleta de lixo. Também serão mantidos os serviços do setor de licitações, recursos humanos e a área de tributos da Secretaria Municipal de Fazenda.