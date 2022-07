Levantamento do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo

O Programa Municipal de Controle ao Tabagismo da Secretaria de Saúde de Alta Floresta, apresenta levantamento dos trabalhos desenvolvidos no 1º semestre de 2022, (janeiro a junho), entre os atendimentos e acompanhamentos de pacientes (tabagistas) realizados na sede do programa, atendimentos em domicilio a pacientes com dificuldades de locomoção por problemas de saúde e atendimentos de pacientes internados em hospitais, o programa realizou 446 atendimentos a 52 pacientes em tratamento e acompanhamento, e até junho 20 pacientes já haviam parado totalmente de fumar e 18 reduzido a quantidade de consumo de cigarro/dia em mais de 50%.

O tabagismo é considerado uma doença epidêmica, decorrente da dependência à nicotina, principal substancia do tabaco (fumo), a nicotina está presente no cigarro, essências do narguilé, cigarro eletrônico entre outras formas de consumo, podendo causar entorno de 60 doenças, algumas levando o tabagista a morte prematuramente, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabaco e seus derivados são responsável por 71% das mortes por câncer de pulmão, 42% das doenças respiratórias crônicas e aproximadamente 20% das doenças cardiovasculares, no Brasil o número de mortes por ano em consequência do tabagismo é entorno de 155 mil óbitos, o que corresponde a 427,9 mortes por dia.

Claudiomiro Viera coordenador do programa relata “os benefícios as pessoas que conseguem cessar o hábito de fumar, vão além de sua própria saúde, influenciam diretamente no bem estar da família, além da economia financeira obtida, por não precisarem mais comprar o cigarro”.

Os interessados em fazer o tratamento, devem estar procurando o Programa de Controle ao Tabagismo, que fica localizado no Setor – B, sala no prédio do Programa de Controle de Endemias, (fundos da Farmácia Básica – localizada na esquina da rua B - 2), de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 11:00 h e das 13:00 as 17:00 h. Mais informações telefone: (66) 3903 – 1175.

Claudiomiro conclui agradecendo e parabenizando a equipe da Atenção Básica de Saúde e todos os demais profissionais, que contribuem no desenvolvimento dos trabalhos.