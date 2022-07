Mato Grosso registrou 12 mortes por dengue neste ano. O número é 33% maior que o ano de 2021, quando nove óbitos pela doença foram registrados. Os dados constam no 8° Informe Epidemiológico - Semana 01 a 26 -, da Superintendência de Vigilância em Saúde e Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica.

Do total de óbitos registrados, os municípios de Juara e Pontes e Lacerda registraram dois óbitos cada um. Arenápolis, Canarana, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Peixoto de Azevedo, Sinop, Tangará da Serra e Nova Mutum perderam uma pessoa para a doença.

Até o momento, o estado registrou 29.214 casos. Cerca de 2 mil foram registrados só em Sinop. A incidência no município é de 1452,5 casos para cada 100 mil habitantes. Em seguida aparece Tangará da Serra, que registrou 815 casos. O número de casos é 931% maior que o registrado durante todo o ano passado, quando se confirmaram 79 casos em 12 meses.

Cuiabá aparece em terceiro lugar, com 589 casos. Em seguida vêm Rondonópolis, com 181, e Várzea Grande, com 163.

O informe aponta ainda que 91 municípios estão com "alto risco" para dengue, com incidência maior ou igual a 300 casos para cada grupo de 100 mil/habitantes. (Confira no final da matéria a lista)

ZIKA E CHIKUNGUNYA

Com relação às outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, Mato Grosso registrou 164 casos de Zika em 2022 e 282 casos de chikungunya. No caso da zika, Cuiabá é a cidade que mais registrou casos: 6 no total. Sinop, a campeã dos casos de dengue, apresentou também 11 casos de chikungunya.

ORIENTAÇÕES

Manter a limpeza, fechar o que pode ser fechado, retirar recipientes abertos de locais descobertos e verificar caixas d’água. As ações de prevenção devem ser um hábito que faça parte da rotina ao longo de todo o ano tanto em período chuvoso como no período seco.

ADOTE ESTA IDEIA

Uma semana tem mais de dez mil minutos. Que tal usar apenas 10 para se proteger do Aedes aegypti?

Essa é a proposta da iniciativa 10 Minutos Contra o Aedes/FIOCRUZ, um projeto inspirado em uma estratégia de controle do Aedes aegypti adotada em Singapura, que foi capaz de interromper o pico de epidemia de dengue no país. Agindo uma vez por semana na limpeza de criadouros, em casa e no trabalho, a população interfere no desenvolvimento do vetor, cujo ciclo de vida da postura do ovo ao adulto, leva de 7 a 10 dias.

Municípios classificados com "alto risco" para dengue

1. Chapada dos Guimarães

2. Nova Brasilândia

3. Planalto da Serra

4. Araputanga

5. Reserva do Cabaçal

6. Água Boa

7. Bom Jesus do Araguaia

8. Canarana

9. Cocalinho

10. Gaúcha do Norte

11. Nova Nazaré

12. Querência

13. Ribeirão Cascalheira

14. Alta Floresta

15. Carlinda

16. Nova Bandeirantes

17. Nova Monte Verde

18. Paranaíta

19. Arenápolis

20. Barra do Bugres

21. Campo Novo do Parecis

22. Nova Marilândia

23. Porto Estrela

24. Santo Afonso

25. Sapezal

26. Tangará da Serra

27. Canabrava do Norte

28. Confresa

29. Santa Cruz do Xingu

30. São José do Xingu

31. Alto Araguaia

32. Alto Garças

33. Alto Taquari

34. Araguainha

35. Campo Verde

36. Dom Aquino

37. Itiquira

38. Jaciara

39. Paranatinga

40. Primavera do Leste

41. Santo Antônio do Leste

42. São Pedro da Cipa

43. Araguaiana

44. Barra do Garças

45. Campinápolis

46. General Carneiro

47. Nova Xavantina

48. Novo São Joaquim

49. Pontal do Araguaia

50. Ponte Branca

51. Ribeirãozinho

52. Torixoréu

53. Brasnorte

54. Juara

55. Novo Horizonte do Norte

56.Porto dos Gaúchos

57. Tabaporã

58. Guarantã do Norte

59. Matupá

60. Novo Mundo

61. Peixoto de Azevedo

62. Campos de Júlio

63. Conquista D'Oeste

64. Pontes e Lacerda

65. Vale de São Domingos

66. Diamantino

67. Nobres

68. Nortelândia

69. Nova Maringá

70. Rosário Oeste

71. São José do Rio Claro

72. Cláudia

73. Feliz Natal

74. Ipiranga do Norte

75. Itanhangá

76. Lucas do Rio Verde

77. Nova Mutum

78. Nova Ubiratã

79. Santa Carmem

80. Santa Rita do Trivelato

81. Sinop

82. Sorriso

83. Tapurah

84. União do Sul

85. Vera

86. Itaúba

87. Marcelândia

88. Nova Canaã do Norte

89. Nova Guarita

90. Nova Santa Helena

91. Nova Santa Helena