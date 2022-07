Nova Canaã do Norte, Colíder e Carlinda na continuam com a classificação de risco muito alto para transmissão da covid-19

Sessenta e três municípios de Mato Grosso continuam com a classificação de risco muito alto para transmissão da covid-19. No dia 15 de julho, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que 80 cidades estavam dentro da 'faixa vermelha', grupo que, pelas regras do decreto nº 522, de 12 de junho de 2020, já têm indicação oficial de adotar medidas como quarentena coletiva obrigatória por, no mínimo, 15 dias.

Pelas regras estabelecidas no decreto, os prefeitos dessas cidades (veja lista no final da matéria) podem ainda decretar o controle do perímetro do município e triagem da entrada e saída de pessoas; circulação de pessoas apenas para atividades essenciais; funcionamento apenas de atividades essenciais, incluindo advocacia, contabilidade e hospedagem.

Além disso, são proibidas todas as atividades de lazer ou eventos que causem aglomeração de pessoas. Também há recomendação para limitação de público em empresas privadas e redução de horário de funcionamento, bem como a suspensão dos serviços públicos não-essenciais.

Cuiabá e Várzea Grande continuam com classificação nível 2 - amarelo, considerado com risco moderado de contágio. Outras 17 cidades compõem este grupo. Na faixa laranja, de risco alto, estão 40 municípios. Apenas 13 cidades têm nível baixo e 6 estão sem classificação.

Neste último caso, significa que Araguainha, Curvelandia, Nova Nazaré, Ponte Branca, Ribeirãozinho e Santo Antônio do Leverger não possuem ou não registraram nenhum caso novo no IndicaSUS.

Desde o início de junho, Mato Grosso vive uma nova onda de contágios. Nas últimas duas semanas, o estado registrou 14.088 novos casos de infecção por covid-19. A incidência é de 404,31 para cada 100 mil habitantes. Os dados constam no Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Mato Grosso (SES-MT).

Confira a lista:

1. Indiavaí

2. Nova Canaã do Norte

3. Porto Estrela

4. Colíder

5. Nova Marilandia

6. Serra Nova Dourada

7. Terra Nova do Norte

8. Reserva do Cabaçal

9. Figueiropolis d'Oeste

10. Nova Lacerda

11. Novo Horizonte do Norte

12. Canarana

13. Castanheira

14. Matupa

15. Lucas do Rio Verde

16. Itauba

17. Tapurah

18. Primavera do Leste

19. Gaúcha do Norte

20. Aripuanã

21. Nova Ubiratã

22. Nova Monte Verde

23. Arenápolis

24. Nova Santa Helena

25. Sinop

26. Claudia

27. Novo São Joaquim

28. Poxoreo

29. Barra do Bugres

30. Pontes e Lacerda

31. Luciara

32. Nova Guarita

33. Santa Carmem

34. Porto dos Gaúchos

35. Rosário Oeste

36. Água Boa

37. Tangará da Serra

38. Nova Maringa

39. São José dos Quatro Marcos

40. Torixoreu

41. Nortelândia

42. Conquista d'Oeste

43. Ipiranga do Norte

44. Juruena

45. Jauru

46. Vila Bela da Santíssima Trindade

47. Porto Esperidião

48. Diamantino

49. Cocalinho

50. Nobres

51. Cáceres

52. Araputanga

53. Mirassol d'Oeste

54. Acorizal

55. Poconé

56. Santa Cruz do Xingu

57. Carlinda

58. Comodoro

59. Guiratinga

60. Barra do Garças

61. São José do Rio Claro

62. Santo Afonso

63. Campo Novo do Parecis