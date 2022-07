Com objetivo de reduzir a fila da Unidade de Pronto Atendimento, hospital realizou mais de 40 cirurgias ortopédicas entre terça-feira (19) e sábado (23)

Buscando atender a população e reduzir a fila da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Sinop, o Hospital Regional de Sinop iniciou, na última terça-feira (19.07), uma força tarefa para a realização de cirurgias ortopédicas. Durante cinco dias, foram realizados aproximadamente 40 procedimentos cirúrgicos.



A força tarefa está sendo realizada com o apoio de três salas cirúrgicas, que também recebem cirurgias de especialidades como cirurgia geral, neurocirurgia, vascular e urologia.



“Nesse momento, trabalhamos conforme demanda. Se a demanda está ampliada, aumentaremos também o nosso ritmo de trabalho. Para se ter uma ideia, originalmente tínhamos 13 leitos de ortopedia, aumentamos para 25, depois para 27, chegamos a 30 ”, explicou o diretor do Hospital Regional de Sinop, Jean Alencar. }



O gestor ainda informou que o hospital fez a aquisição de dois novos aparelhos de arco-cirúrgico, um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, com o objetivo de dar vasão às demandas por cirurgia da região. O primeiro equipamento chegou nesta segunda-feira (25.07).