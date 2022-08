O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) inaugura a primeira Farmácia Hospitalar do estado a contar com uma Central de Manipulação, além de abrigar a Central de Abastecimento Farmacêutico, a Farmácia Central e a Farmácia Clínica.

A implantação da Central de Manipulação, conhecida também como Central de Misturas Intravenosas, denota um avanço no serviço na parte técnica, terapêutica e econômica, apresentando grande importância para os pacientes, profissionais e para o Hospital como um todo.

As melhorias na parte técnica envolvem manutenção da integridade físico-química, controle da validade e estabilidade, reduções de erros de medicação relacionados à fase de preparo e técnicas de assepsia. A terapêutica dispõe de preparo e dispensação dos medicamentos prescritos nas quantidades e concentrações corretas, com identificação do paciente e do conteúdo da preparação, além da qualidade e segurança no tratamento dos pacientes. A parte econômica vem da redução do custo e economia com a centralização do trabalho de preparo de medicamentos e o uso racional dos medicamentos e redução dos eventos adversos medicamentosos.

“A melhora no controle do processo de dispensação de medicamentos ao paciente internado, garante que a terapêutica medicamentosa indicada pelo médico está sendo atendida. A equipe de enfermagem terá uma redução das atividades burocráticas que envolvem a farmácia, permitindo que esses se dediquem mais aos seus conhecimentos na recuperação do paciente”, afirma a Coordenadora do Setor Talita Caroline Brunetta de Almeida.

Com a Central de Manipulação, será implantado o Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária Individual, possibilitando o acompanhamento farmacoterapêutico do usuário e propiciando uma distribuição ordenada dos medicamentos com segurança, desde a identificação, preparo até o momento da administração, promovendo a rastreabilidade. Os medicamentos são distribuídos na forma pronta para uso, de acordo com a prescrição médica, em embalagens individuais a cada paciente e por períodos, para que não ocorra o acúmulo de doses.

A CAF passou ainda a ter espaço maior para o recebimento, conferência e armazenamento corretos dos medicamentos, facilitando o controle do estoque com a centralização dos atendimentos de dispensação dos medicamentos e materiais hospitalares.

A Farmácia Hospitalar foi construída com recursos próprios e contou com o apoio do leilão realizado em Juína.