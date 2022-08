A capacitação foi ministrada de forma virtual pelo Instituto Nacional do Câncer – INCA nos dias 03 e 04 de agosto, para 23 profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, odontólogos e assistentes sociais do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, através do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo.

Segundo Claudiomiro Viera, coordenador do programa em Alta Floresta, a capacitação atendeu a rede de atendimento de tratamento ao tabagismo do programa no município. Capacitação a nível nacional, que atendeu cerca de 15 mil profissionais em todo o país.

“O INCA está continuidade a este projeto que tem como objetivo a socialização e atualização das novas condutas e protocolos terapêuticos, voltados aos usuários do tabaco que buscam o programa para a cessação do habito de fumar”, apontou Viera, agradecendo a todos os participantes.

Apenas no primeiro semestre de 2022, o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, apresentou levantamento dos trabalhos desenvolvidos, cerca de 500 pacientes tabagistas, entre os atendimentos e acompanhamentos realizados na sede do programa, até junho 20 pacientes já haviam parado totalmente de fumar e 18 reduzido a quantidade de consumo de cigarro/dia em mais de 50%.