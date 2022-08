Pesquisa sugere que pessoas curadas da doença devem se preocupar com a desinfecção da casa

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos divulgou um estudo que mostrou que o vírus da varíola dos macacos pode permanecer vivo em superfícies por até 20 dias após o contato com os infectados. Com informações do R7.

A descoberta foi feita após uma análise de uma casa em Utah, estado no oeste dos EUA, onde moravam dois pacientes diagnosticados com a doença. Foram analisadas amostras de 30 itens da residência e 70% delas apontaram a presença do vírus ativo.

A contaminação foi confirmada no vaso sanitário, interruptor de luz, alça de pia, corrimão e mouse de computador. Já entre os objetos porosos, o patógeno foi encontrado em coisas como sofá, cobertor, espreguiçadeira e cadeira de escritório. A pesquisa feita no controle remoto da TV, na maçaneta da porta do banheiro e no termostato apresentou resultados inconclusivos.

Segundo o responsável pela pesquisa, Jack Pfeiffer, do Serviço de Inteligência e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Utah, não há evidências de que os vírus encontrados sejam transmissores da monkeypox, mas existe a possibilidade.

"A incapacidade de detectar vírus viáveis ​​sugere que a viabilidade do vírus pode ter decaído ao longo do tempo ou por inativação química ou ambiental. É preciso avaliar a presença e o grau de contaminação da superfície e investigar o potencial de transmissão indireta do vírus da varíola do macaco em ambientes domésticos", afirmou Pfeiffer.

O CDC divulgou recomendações para a desinfecção das casas dos pacientes contaminados e pediu atenção aos visitantes após o período de isolamento. Durante o período de isolamento, o órgão sugere que as pessoas limpem e desinfetem os espaços que ocupam regularmente para limitar a contaminação doméstica.

Após o isolamento, a ordem de higienização indicada é:

- Contenção geral de resíduos: recolher e guardar em um saco selado quaisquer resíduos sujos, como bandagens, toalhas de papel, embalagens de alimentos e outros itens de lixo em geral.

- Lavanderia: reunir roupas e lençóis contaminados antes que qualquer outra coisa no quarto seja limpa. Não agitar os lençóis, pois isso pode espalhar partículas infecciosas.

- Superfícies duras e utensílios domésticos.

- Móveis estofados e outros móveis macios.

- Carpete e piso.

- Depósito de lixo.

A sugestão é que a própria pessoa que teve a varíola do macaco se responsabilize pela higienização, inclusive na lavanderia.

