Mato Grosso registrou duas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, desde o início da pandemia, 15.212 mato-grossenses perderam a batalha para o novo coronavírus. No mesmo período, 234 pessoas testaram positivo para a doença, chegando à marca dos 832.378 casos confirmados. As informações são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), atualizado às 13h deste sábado, 27 de agosto.

Com relação às internações, 57 pessoas estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 46 estão em leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outras 11 estão em hospitais particulares.

Dos 90 leitos pactuados, 39 estão disponíveis para recebimento de novos pacientes em estado grave. A taxa de ocupação hoje é de 51,69%.

Já em relação às enfermarias, o painel informa que das 489 pactuadas pelo SUS, 45 pessoas internadas, sendo 17 delas em leitos pactuados e 28 estão em enfermarias particulares.

DADOS RESUMIDOS:

- Confirmados: 832.378

- Recuperados: 815.476

- Em monitoramento: 1.105

- Internados atualmente: 254

- Óbitos: 15.212