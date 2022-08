O Prefeito Osmar Moreira entregou à Secretária Andréia Reis novos computadores para a Saúde de Paranaíta, a aquisição garante mais tecnologia, agilidade no atendimento e melhorias na prestação do serviço de saúde para a população.

De acordo com o à Secretária Andréia Reis, “os novos equipamentos vão desburocratizar muitos serviços, trazendo mais rapidez e agilidade no atendimento ao cidadão, além de oferecer melhores condições de trabalho ao funcionalismo público. Com as novas aquisições, a Prefeitura de Paranaíta terá um patamar tecnológico significativo”, afirmou

Estava presente o Presidente da Câmara Adimilson Mota e o Coordenador da Vigilância em Saúde Antônio da Silva.