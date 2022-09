Mato Grosso notificou uma morte e 134 novos contágios pela covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados constam no painel epidemiológico atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (9).

Conforme a plataforma, que é diariamente alimentada com dados das Secretarias Municipais de Saúde, Mato Grosso passou a contabilizar 835.066 contágios. Contudo, 818.985 que foram infectadas se recuperaram do vírus.

Por outro lado, 15.227 pessoas morreram devido a complicações oriundas da doença. Há ainda 300 em monitoramento por conta do vírus e outras 221 internadas, tanto em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) quanto em leitos de enfermarias.

Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs é de 30,34%. O número é dezenas de casas percentuais abaixo do panorama de Mato Grosso há cerca de um mês, o que demonstra uma diminuição no volume de internações.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de covid-19 estão: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sorriso, Cáceres e Alta Floresta.