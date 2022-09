Mato Grosso registrou 3 mortes por covid-19 nas últimas 48 horas. Ao todo, desde o início da pandemia, 15.231 mato-grossenses perderam a batalha para o novo coronavírus. No mesmo período, 36 pessoas testaram positivo para a doença, chegando à marca de 835.228 casos confirmados. As informações são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), atualizado às 13h01 desta segunda-feira, 12 de setembro.

Com relação às internações, 34 pessoas estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 28 estão em leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outras 6 estão em hospitais particulares.

Dos 90 leitos pactuados, 57 estão disponíveis para recebimento de novos pacientes em estado grave. A taxa de ocupação hoje é de 31,46%.

Já em relação às enfermarias, o painel informa que há 31 pessoas internadas. Seis delas estão nos 489 leitos pactuados pelo SUS e 25 pacientes estão em enfermarias particulares.

DADOS RESUMIDOS:

- Confirmados: 835.228

- Recuperados: 819.244

- Em monitoramento: 203

- Internados atualmente: 219

- Óbitos: 15.231