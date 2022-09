Mato Grosso tem 46 casos confirmados de varíola dos macacos e 133 suspeitos. Segundo dados do painel informativo da Secretaria Estadual de Saúde (SES) publicados nesta quarta-feira (14), a maioria dos casos confirmados são em pessoas do sexo masculino.

Destes 46 casos, 28 são em pessoas acima de 18 anos. Outros seis são adolescentes ou crianças abaixo de 18 anos. Em MT 10 pessoas de 40 anos também tiveram casos confirmados.

Dos casos positivos, 91,11% são homens e 8,89% são mulheres e a média de idade dos pacientes é de 28,69.

Conforme a SES, foram confirmados casos em 9 municípios. Cuiabá é o que apresenta o maior número de confirmações, com 27 pacientes com a doença. Confira as cidades que possuem casos:

Casos positivos de varíola dos macacos em MT

Cuiabá 29

Várzea Grande 5

Campo Novo do Parecis 3

Tangará da Serra 3

Barra do Garças 2

Nova Xavantina 1

Araputanga 1

Rondonópolis 1

Sorriso 1

Fonte: SES

Já os casos suspeitos estão em análise em 28 municípios. Entre eles: Cáceres, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Sinop, entre outros.

O primeiro caso de monkeypox foi confirmado no dia 5 de agosto deste ano. Os pacientes eram monitorados desde o dia 28 de julho. Os dois casos envolvem homens residentes em Cuiabá, de 27 e 34 anos, que estiveram fora da cidade e apresentam sintomas leves da doença.