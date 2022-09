Mato Grosso confirmou 59 casos de Monkeypox até esta quinta-feira, 22 de setembro. Os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) apontam que 165 casos foram registrados, dos quais 65 foram descartados e 40 são suspeitos.

Dos casos confirmados, 33 são de Cuiabá, seguido por Várzea Grande com 11, Tangará da Serra com quatro, Campo Novo do Parecis com três e Barra do Garças dois. Cáceres, Campo Verde, Sorriso e Nova Xavantina registraram 1 caso.

Com relação aos casos suspeitos, Cuiabá investiga quatorze, seguido por Sinop (5),Várzea Grande (4), Sapezal (3), Campo Novo do Parecis (3), Nova Mutum (2), Barra do Garças (1), Água Boa (1), Guarantã do Norte (1), Lucas do Rio Verde (1), Pontes e Lacerda (1), Querência (1), Tapurah (1) e Sorriso (1).

*No boletim, um município sem identificação aparece com um caso confirmado e outro suspeito.

Transmissão

A principal forma de transmissão da doença é por meio de relação sexual, mas não é a única. Ela ocorre quando uma pessoa entra em contato com o vírus, podendo ser através do contato com animal doente, materiais ou humanos infectados. A transmissão entre humanos pode ocorrer por secreções respiratórias (gotículas), através de lesão na pele (mesmo que não seja visível), por meio de objetos recentemente contaminados e por meio de fluidos corporais e secreções das membranas mucosas (olhos, nariz ou boca).

Pessoas que apresentarem sintomas devem procurar atendimento médico e informar se tiveram contato com animal ou humano doente ou material contaminado ou viagem para o exterior no último mês antes do início dos sintomas.

Importante ressaltar que animais sadios não transmitem a doença.