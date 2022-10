A concentração de água no corpo humano corresponde, em média, a 60% do peso corporal de um adulto com idade entre 18 e 40 anos. Apesar de variar conforme sexo, idade e outros fatores, a ampla presença desse elemento, nos dá a dimensão do papel tão importante que a água exerce em nosso corpo. Isto é, além de nos manter hidratados, a água transporta nutrientes, oxigênio e sais minerais pelas células, eliminando também substâncias tóxicas ao corpo por meio da urina e do suor.

Em períodos nos quais estamos nos recuperando, por exemplo após a realização de uma cirurgia de correção de fenda labiopalatina, uma das anomalias craniofaciais mais comuns, é essencial garantir que a ingestão de água seja feita de forma adequada e segura, reconhecendo também os sinais de uma possível desidratação. É preciso dizer ainda que as crianças recém operadas podem apresentar incômodos ou dores, resultando em dificuldades na aceitação de água, necessitando, portanto, de atenção especial para ingerir líquidos.

Quantidade ideal de consumo de água

Segundo recomendação do próprio Ministério da Saúde, é recomendado que o ser humano adulto tome cerca de 2 litros de água por dia. Esse hábito tende a melhorar a absorção de nutrientes, a circulação sanguínea, a pele e a temperatura corporal, além de evitar o acometimento dos rins com o aparecimento de pedras, auxiliando também no metabolismo celular.

Depois de uma intervenção cirúrgica, há maiores chances de eventos trombóticos, isto é, a formação de coágulos que entopem veias ou surgem nos pulmões, ou no cérebro, portanto, para os adultos, o consumo de ao menos 2 litros de água por dia deixa o sangue mais fluido, facilitando a circulação e impedindo a formação de coágulos. Nessa etapa, o consumo de água também beneficia os rins, uma vez que ajuda a eliminar mais rapidamente os metabólitos tóxicos.

O processo de cicatrização como um todo também pode ser otimizado com o consumo adequado de água, pois esse elemento contribui na formação de novos tecidos e na hidratação da pele.

Contudo, após a realizar qualquer cirurgia, inclusive a cirurgia de correção de fissura labiopalatina, a família deve obter do profissional médico a recomendação adequada sobre o tempo de jejum após o término do procedimento.

Ofereça líquido utilizando uma colher. Isso dará mais segurança ao procedimento.

É importante ter paciência e oferecer água de forma fracionada, lentamente e várias vezes ao dia;

Evite usar a seringa, pois o formato do instrumento pode causar traumas no local operado; Olhos fundos, lábios rachados, sonolência e cansaço além do normal, pouca urina e pele, língua e boca seca são os principais sinais de desidratação. Caso perceba mais de um sinal em seu (sua) filho(a) após a cirurgia, procure um médico.

Quantidade diária a ser ingerida varia e deve-se obter orientação médica de forma individualizada em alguns casos

Até os seis meses de idade, alguns bebês estão em fase de aleitamento materno, o que dispensa a ingestão de água. Após a introdução alimentar, feita quando o bebê já senta sozinho e apresenta os sinais de prontidão, o recomendado é oferecer de 800 ml a 1 litro de água por dia.

Do primeiro ao terceiro ano de vida, recomenda-se 1,3 litro diariamente, entre os 4 e 8 anos, 1,7 litro, e entre os 9 e 13 anos, a quantidade atinge os 2 litros por dia. Ressalta-se que em casos que os pacientes apresentam doença crônica renal e insuficiência cardíaca congestiva, a recomendação médica individualizada é a que vale, pois podem existir limitações no consumo.